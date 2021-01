Vera Fischer entra na brincadeira e se transforma em Feiticeira Escarlate: Vera Vision

15/01/2021 | 17:11



Vera Fischer é a prova de que os memes podem se tornar realidade! A atriz postou uma foto em seu Instagram nesta sexta-feira, dia 15, com o traje da Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, do Universo Cinematográfico da Marvel. A parceria da atriz com o Disney+ é uma tentativa de divulgar a série WandaVision, primeira produção do estúdio a ficar disponível na plataforma.

Na legenda, Fischer escreveu:

Aconteceu gente! Nunca pensei que um meme pudesse virar realidade! De uma brincadeira minha com alguns jovens Marvets, nasceu a Vera Vision! Pega a Visão! AMO.

Os primeiros memes surgiram quando as imagens de divulgação da série foram veiculadas no Brasil. Entre a ansiedade e animação com a nova produção da Marvel, havia uma enxurrada de comentários sobre a semelhança de Elizabeth Olsen, protagonista da série, com a atriz brasileira Vera Fischer. Na época, até a atriz admitiu a semelhança.

WandaVision promete contar uma nova versão da história da Feiticeira Escarlate e seu romance com o Visão, além de ser cheia de referências a sitcoms norte-americanas clássicas desde os anos 50 até os anos 90. A primeira temporada já está disponível no Disney+.