Justiça proíbe Nego do Borel de se aproximar de Duda Reis; atriz tinha conversas quentes com Luan Santana

15/01/2021 | 17:10



Nego do Borel não poderá mais se aproximar de Duda Reis ou da família dela. Segundo informações do colunista Leo Dias, a Justiça concedeu o pedido de medida protetiva da atriz, e o músico, a partir de agora, não poderá mais citar ou ter qualquer tipo de contato com a ex-namorada.

A juíza Danielle Galhano Pereira da Silva, no processo, garantiu os seguintes direitos à influenciadora:

Ante o exposto, concedo as seguintes medidas protetivas de urgência:

a) proibição de aproximação da ofendida, de seus pais Simone de Carvalho Reis Barreiros e Luiz Fernando Luz Barreiros e irmã, Amanda Reis Barreiros, pela distância mínima de 500 metros;

b) proibição de contato com a ofendida, com seus pais Simone de Carvalho Reis Barreiros e Luiz Fernando Luz Barreiros e irmã, Amanda Reis Barreiros por qualquer meio de comunicação (e-mail, mensagem de texto, telefone, carta, redes sociais e, inclusive, interposta pessoa);

c) proibição de frequentação de locais que a ofendida, seus pais Simone de Carvalho Reis Barreiros e Luiz Fernando Luz Barreiros e irmã, Amanda Reis Barreiros, costumam ir ou estejam (residência, local de estudo, trabalho e/ou lazer), mesmo que tenham chegado anteriormente ao local.

A ação ainda diz que a medida protetiva de proibição de contato proíbe o requerido de marcar o nome da vítima, e de seus familiares (pais e irmã) em postagens que ele faça em quaisquer redes sociais, bem como comente postagens de qualquer um deles ou envie qualquer tipo de mensagem.

Duda estaria conversando com Luan Santana

Ainda de acordo com Leo Dias, Nego do Borel descobriu conversas quentes entre Duda Reis e Luan Santana. Os dois conversavam pelo inbox do Instagram e o sertanejo teria até mesmo pedido fotos da atriz.

A assessoria de imprensa do cantor, em conversa com Leo Dias, confirmou que Luan conversava com Duda. Entretanto, reforça que as mensagens eram de cunho profissional.