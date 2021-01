Por vacinação e caos no Amazonas, deputado pede afastamento de Pazuello

15/01/2021 | 16:38



O deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) ajuizou uma ação popular pedindo o afastamento do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pela sua conduta durante o tratamento da pandemia de covid-19 no País. O documento entregue à Justiça Federal é assinado por Kim e pelo advogado, Rubens Alberto Gatti Nunes.

"Não bastasse a incompetência secular do Presidente da República, o Ministro da Saúde ora Requerido atua como um verdadeiro mandrião, um sicário da incompetência, proferindo frases de efeito e atuando na contramão da razão e da ciência", diz o pedido. "Não se trata, portanto, de mera questão política, ou de apoio à determinada ideologia, a presente demanda versa sobre a vida e a morte, sobre quantos brasileiros pagarão com a vida pela incompetência senil do Requerido."

Entre os motivos para o pedido de afastamento, a ação cita a falta de um plano de vacinação contra a covid-19 e o colapso da saúde no estado do Amazonas. O documento fala ainda sobre o lançamento de um aplicativo para telefones celulares do Ministério da Saúde que recomendava o uso de hidroxicloroquina - medicamento sem eficácia comprada para o combate à covid-19.