Polícia apreende simulacro de fuzil na casa de Nego do Borel

15/01/2021 | 16:26



A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro apreendeu um simulacro de fuzil na casa do cantor Nego do Borel nesta sexta-feira, 15. A arma para a prática de paintball foi encaminhada para exame pericial.

"A polícia acabou de sair da minha casa. Vieram aqui e eu autorizei a entrarem na minha casa, não tem nada de errado. Eles viram. Levaram uma arma de airsoft que eu tinha, que ela Duda Reis fala que eu 'tinha uma arma em casa'.", afirmou o cantor em seu Instagram.

"Nós estamos dentro da nossa legalidade, eu e toda minha equipe. A gente está correndo atrás do nosso direito na forma legal para provar para vocês a minha inocência de tudo que está acontecendo", prosseguiu.

A Polícia Civil foi ao local após "notícia veiculada nos meios de mídia" indicando que Nego do Borel "possuiria em sua residência um fuzil". Os policiais realizaram diligências a fim de apurar a denúncia, apreenderam o simulacro de fuzil e encaminharam para exame pericial.

Recentemente, Nego do Borel foi alvo de acusações de traição (assumida por ele), agressão, e relacionamento abusivo por parte de sua ex-noiva, Duda Reis. O cantor nega as acusações mais graves: "Sim, eu traí e assumo. Eu nunca agredi ela. Nunca pratiquei qualquer tipo de violência contra ela".

Em stories recentes, Duda Reis afirmou: "Eu era manipulada, tinha medo, ele me ameaçava, dizia que ia mandar matar a minha família. Eu era dependente emocional dele, era um amor confuso. Eu apanhava e depois recebia amor, então eu tinha medo".

Na última quinta-feira, 14, a atriz revelou que foi à Delegacia de Defesa da Mulher e confirmou que sua advogada será a ex-BBB Gizelly Bicalho, advogada criminalista que tinha oferecido publicamente seus serviços à atriz após ela ter revelado que sofreu ameaças e agressões físicas durante seu relacionamento com Nego do Borel.

Após as acusações, o cantor perdeu parcerias com algumas marcas (leia mais aqui). Nego do Borel chegou a se pronunciar na última quarta, 13, confirmando que "sim, houve traição, que foi um erro do qual não me orgulho" e alegou que "têm saído muitas mentiras a meu respeito' e que "tem seu lado da história".

Confira abaixo a íntegra da nota da polícia civil divulgada sobre a apreensão da arma de paintball nesta sexta-feira, 15:

"Polícia Civil encontra simulacro de fuzil na casa de Nego do Borel

Após notícia veiculada nos meios de mídia de que Leno Maycon Viana Gomes, vulgo "Nego do Borel", possuiria em sua residência um fuzil, policiais civis da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), coordenados pelo delegado Alan Luxardo, realizaram diligências imediatas a fim de apurar a denúncia.

Ao realizarem busca na respectiva casa verificou-se que a mencionada arma era um simulacro voltado à prática de paintball. Foi realizada a apreensão do objeto e o respectivo encaminhamento para exame pericial."