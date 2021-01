Claudia Raia grava retrospectiva para celebrar aniversário de 18 anos de idade da filha caçula: Que orgulho

15/01/2021 | 16:10



Claudia Raia deixou a web morrendo de amores ao postar um vídeo em seu Instagram nesta sexta-feira, dia 15, para comemorar o aniversário de 18 anos de idade da filha Sophia. A atriz uniu um compilado de imagens e vídeos que mostram a caçula desde seu nascimento até os dias atuais. Momentos íntimos da família Raia que nunca tinham sido compartilhados antes.

Além da retrospectiva com imagens, Claudia também preparou uma linda mensagem para a filha. Em suas palavras, relembrou momentos engraçados e o amor da jovem pelos estudos. Segundo a atriz, Sophia era disciplinada desde criança e chegou a pedir para a mãe parar de fazer bagunça para que ela pudesse estudar. Fofa, né?

Entre as curiosidades reveladas por Claudia, uma que chama a atenção é a origem do nome da caçula. Na época em que a filha nasceu, Raia e Edson Celulari, seu então marido, pensaram em dois nomes: Pietra e Sophia, mas acabaram optando pelo segundo, já que a atriz era apaixonada pela Sophia Loren, atriz italiana.

Em resposta a homenagem da mãe, Sophia escreveu:

Eu tô aos prantos há meia hora mãe, obrigada pela parceria, cumplicidade, exemplo e amor infinito. Ser sua filha é o meu maior presente! Te amo.

A jovem é fruto do casamento de 17 anos da atriz com Edson Celulari. Os dois também são os pais de Enzo Celulari. Atualmente, Raia está casada com Jarbas Homem de Melo.