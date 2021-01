Com roteiro de Thalita Rebouças, Maisa faz sua estreia na Netflix com Pai em Dobro

15/01/2021 | 16:10



Chegou nessa sexta-feira, no Netflix, o filme Pai em Dobro, que tem Maisa no papel de Vicenza, uma jovem de 18 anos de idade que decide fugir para o Rio de Janeiro em busca da identidade do pai. Chegando na cidade, ela encontra não só um, mas dois pais - e ela tem que descobrir quem é o verdadeiro.

Com roteiro de Thalita Rebouças, conhecida por outras obras adaptadas para o cinema, como É Fada! e Fala sério, Mãe!, o filme marca a estreia de Maísa no Netflix, após o término do contrato de 13 anos com a emissora SBT. Em entrevista ao jornal O Globo, a apresentadora enxerga algumas semelhanças com a protagonista.

- Cresci num lar cheio de amor e respeito, mas meus pais sempre me deram também muita liberdade. Certas decisões exigem muita maturidade, mas se ela fazem sentido para você, vale a pena tentar. Você pode descobrir novos talentos, amores, e até um pai.

Com 36 milhões de seguidores no Instagram, Maisa já possui outros projetos assinados com a plataforma de streaming e pretende estudar fora do país quando a pandemia acabar. Apesar do sucesso nas redes, ela diz que não consegue ter dimensão dos números.

- Podiam ser 5 mil pessoas e eu ia achar surreal. Não consigo reunir cinco pessoas pra uma festa, gente. Não me privo de falar as coisas, hoje não dá pra ser apenas um rosto bonito, mostrar somente meu trabalho ou minha rotina.