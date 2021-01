Da Redação



17/01/2021 | 07:00



Phineas Flynn e Ferb Fletcher começaram 2021 tomando conta do Disney XD. O canal da rede paga faz dos personagens da série Phineas e Ferb as estrelas da agenda especial chamada Janeiro-Inator.



As sessões contam com dois episódios por dia do programa, de segunda a sexta-feira, com blocos às 9h, 12h, 15h, 18h30 e 21h. Nos fins de semana, há maratonas no sábado, a partir das 14h, no domingo, às 19h, até o último dia do primeiro mês do ano.



O especial serve para chamar a atenção do público para Phineas e Ferb, o Filme: Candace Contra o Universo (2020), atração exclusiva do streaming Disney+.