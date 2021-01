Reunião de monstros imensos

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



17/01/2021 | 07:00



Seres mitológicos estão passando um tempo no Grande ABC. Dentro do período das férias escolares de verão, o ParkShopping São Caetano empresta espaço em suas instalações para receber alguns desses visitantes nada discretos na exposição Orcs – Os Ogros Gigantes, que abre a temporada de atrações especiais do local deste ano.



O grupo de bonecos enormes é formado por seis monstros: Gulgash, o líder; Gratuk, o desbravador da tribo; Dadur, elemento surpresa nos ataques; Dahkgrom, conhecido por ser comilão; Drakoah, a forte fêmea guerreira; Trak, o mais novo da formação. Detalhe que alguns deles chegam a medir mais de seis metros de altura.



A atração está montada na praça de eventos do local e tem visita gratuita de segunda-feira a domingo, das 10h às 22h. O público tem até 10 de fevereiro para conferir de perto os orcs, fazer registro com fotos e gravações e passear entre a exposição especial.



Segundo o shopping, todos os cuidados sanitários possíveis contra a proliferação da Covid-19 estão sendo tomados para receber o público da maneira mais segura possível, mas é recomendado evitar aglomerações que possam ocorrer no passeio.