Do Diário do Grande ABC



17/01/2021 | 00:01



A Sony Pictures alterou o lançamento do filme Monster Hunter no Brasil. Agora, o longa-metragem está agendado para chegar às telonas do País em 28 de janeiro. Segundo o estúdio, o dia segue o mercado europeu e outros países da América Latina.

Com direção de Paul W.S. Anderson (responsável por quatro adaptações da cinessérie Resident Evil), a produção se baseia na franquia de games de mesmo nome.

A história mostra mundo paralelo habitado por poderosos monstros e grupo de humanos precisa sobreviver para voltar para casa.