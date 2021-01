Do Diário do Grande ABC



17/01/2021 | 00:01



A segunda temporada da websérie Em Prova começou a ser disponibilizada on-line. Idealizados pela influencer ViihTube, os episódios são semanais e liberados para play sempre aos domingos, a partir do meio-dia, no canal da youtuber (www.youtube.com/ViihTube).

No Colégio Nosso Recanto, os personagens retornam em meio a discussões sobre diversidade, problemas com álcool, relacionamento abusivo e alguns mistérios.

Para entender todo o desenrolar da história, é preciso conferir os acontecimentos mostrados na primeira temporada, de 2019 e disponível no canal, e no filme Amiga do Inimigo (2020), este último lançado de maneira paga no YouTube, Google Play e Netflix.