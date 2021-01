Biel e Tays Reis aparecem em foto enigmática segurando um teste de gravidez

15/01/2021 | 15:10



Depois de formarem um casal em A Fazenda 12 e levarem o namoro para fora do reality, Tays Reis e Biel deram um passo a mais no relacionamento. Os dois lançarão uma música juntos, chamada Artigo 157. Mas a cantora deixou uma pulguinha atrás da orelha de seguidores e fãs do casal Tael.

Isso porque, ao anunciar que a canção será lançada no próximo domingo, dia 17, Tays publicou duas fotos enigmáticas com o namorado. Nelas, a morena aparece segurando um teste de gravidez de farmácia. Na legenda da imagem, ela não mencionou uma possível gravidez, mas também não a negou:

DOIS DIAS ARTIGO 157. Se preparem para as surpresas que estão por vir!

Nos comentários da publicação, Juliano Ceglia, que também esteve confinado com o casal, brincou:

Vou ser titio! Hahahaha

E aí, será que é só uma parte do clipe, ou Tays vai fazer como a Katy Perry e anunciar sua gravidez no lançamento do clipe? É esperar para ver!