Polícia vai à casa de Nego do Borel, apreende arma de paintball e cantor fala sobre acusações de transmissão de HPV: - Todas as relações que eu tive, sempre usei camisinha

15/01/2021 | 14:10



Nego do Borel falou mais uma vez sobre as acusações da ex-namorada Duda Reis, que afirmou ter vivido um relacionamento abusivo com ele. De acordo com Duda, Nego a ameaçava, espionava, agredia, traía e manipulava. A atriz ainda abriu um boletim de ocorrência contra o artista na manhã da última quinta-feira, dia 14, onde também o acusa de estupro de vulnerável. E em entrevista ao colunista Leo Dias nesta sexta-feira, dia 15, o cantor negou as denúncias e disse que nunca abusou sexualmente da influenciadora.

- Isso não aconteceu em momento nenhum. Inclusive, ele até reclamava comigo Caramba, você não está muito animado, não quer. Eu nunca fiz isso.

Além disso, Nego negou qualquer tipo de agressão física.

- Já discutimos, já segurei no braço dela... Mas volto a dizer: agressão, de bater, sacudir, não houve. Isso é muito grave e eu sou contra isso.

Mais uma vez, o funkeiro admitiu ter traído Duda, mas garantiu que se cuidou em todas as relações que teve fora do relacionamento.

- Não foram muitas traições. Mas eu já traí ela, sim. Não foi só com uma pessoa. Traí umas três vezes. Era coisa de uma vez. Inclusive, todas as relações que eu tive, eu me cuido muito. Sempre usei camisinha.

E afirmou que as acusações de que possa ter transmitido HPV para a atriz tenham vindo da família dela.

- O pai dela inventa um monte de coisa, inferniza a minha vida esse tempo todo. Não sei se eles inventaram, não sei de onde isso saiu. Acho que ela tinha que conversar comigo, tínhamos que ir no médico juntos. Ela me avisou [sobre o HPV] e eu achei que era coisa dos pais dela.

Nego também alegou que Duda tinha a intenção de traí-lo.

- Fiquei surpreso com o que eu peguei dela. Peguei uns áudios, umas conversas, prints... Dela falando do irmão da amiga, que ele era um gostoso. E foi por isso que eu quis terminar também. Isso foi um dia antes da viagem [para as Maldivas].

Ainda nesta sexta-feira, o cantor apareceu nos Stories de seu Instagram oficial para informar que recebeu a polícia em sua casa.

- A polícia acabou de sair da minha casa. Eles vieram aqui e eu autorizei a entrarem na minha casa, porque não tem nada de errado. Eles viram. E eles levaram uma arma de airsoft que eu tinha, que ela falava que eu tinha arma em casa. E é isso.

Segundo informações do jornal Extra, os agentes da 42ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro apreenderam uma arma de paintball da casa do artista. Por tratar-se de um simulacro, não foi constatado nenhum crime por parte de Nego do Borel.

Como você viu, Duda afirmou ter encontrado um fuzil e dois milhões de reais em espécie na casa do ex-namorado. Ele também negou essas acusações em entrevista a Leo Dias.