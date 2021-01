15/01/2021 | 13:36



O Estado de São Paulo registra nesta sexta-feira 1.605.845 casos de contaminação pela covid-19 e 49.600 mortes pela doença. Entre a quinta-feira, 14, e esta sexta, 15, foram contabilizados 15.016 novos casos, alta de 0,9% em 24 horas, e 311 novas mortes, aumento de 0,6%

Segundo informou o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 67,5% no Estado e de 69% na capital.

De acordo com o secretário, "os índices que temos hoje na saúde são similares, no Estado de São Paulo, àqueles que atingimos no pico da primeira onda".