Carolina Dieckmann revela desejo de adotar uma criança

Carolina Dieckmann revelou que quer aumentar a família! Ao participar de uma brincadeira de verdade ou mentira nos Stories do Instagram, a atriz foi questionada se pretende adotar uma criança e respondeu com um gesto positivo.

Logo depois de confirmar a intenção de adotar,, Carolina tampou a boca, como se a informação fosse secreta. Ainda na brincadeira, a atriz afirmou que faz um ano que não vem para o Brasil:

- Eu acho que agora eu estou morando [em Miami]. Eu vivo em negação com isso, para mim eu moro no Brasil, mas no caso eu não vou ao Brasil há um ano por causa da pandemia. Não está dando para ficar viajando.

A atriz, de 42 anos de idade, já é mãe de Davi, de 21 anos de idade, fruto da relação com Marcos Frota, e de José, de 13 anos de idade, da relação com o atual marido Tiago Worcman.