Jornalista Fernando Gabeira é flagrado dormindo durante programa ao vivo e repercute na web

15/01/2021 | 12:10



Nada escapa aos olhares atentos dos internautas! De acordo com o jornal O Dia, o flagrante da vez aconteceu na quinta-feira, dia 14, ao vivo em um jornal na GloboNews. O jornalista Fernando Gabeira foi visto dormindo durante o programa, no momento em que a apresentadora Aline Midlej pediu o seu comentário sobre a crise do novo coronavírus em Manaus, no Amazonas.

O momento foi rápido e o jornalista logo se recuperou e comentou sobre o tema. Mas os internautas perceberam a gafe e a situação ganhou destaque no Twitter:

E o Gabeira que estava cochilando ao vivo na Globonews, falou um.

Aline Midlej acordou o Gabeira ao vivo na #Edicao18 da Globo News, brincou outro.

Gabeira dormindo ao vivo na Globonews, reparou um terceiro.