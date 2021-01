15/01/2021 | 12:10



Juliano Cazarré usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, dia 15, para anunciar o nascimento da filha, Maria Madalena, que é fruto do casamento com Letícia Cazarré.

No Instagram, o ator apareceu em clique com a filha no braços e escreveu:

Maria Madalena chegou! Mamãe e filhinha estão ótimas. Obrigado a todos vocês que gostam da gente e rezam por nós. Viva a Vida. A vida quer viver. Deus seja louvado. Maria Santíssima e São José, nosso pai e senhor, intercedam por nós. Um beijo a todos.

O ator já é pai de três meninos, Gaspar, Inácio e Vicente, também da relação com Letícia.