Ex-affair de Nego do Borel se manifesta após acusações de Duda Reis

15/01/2021 | 09:10



A YouTuber Lisa Barcelos, ex-affair de Nego do Borel, reativou a conta no Instagram nesta sexta-feira, dia 15, para se pronunciar sobre as acusações de estupro e agressões feitas por Duda Reis contra o cantor. Nos Stories, Lisa escreveu:

Oi galera, boa noite. Passando só para avisar que amanhã às 18 horas vou fazer meu pronunciamento sobre essa história toda, peço perdão pela demora, estava tentando me acalmar e absorver tudo isso.

A YouTuber de 18 anos de idade havia excluído seu perfil na rede social depois das críticas que recebeu por ter se envolvido com Nego do Borel enquanto ele estava comprometido.

O pai de Lisa, André Bosco, também usou o Instagram para falar sobre o caso. Em uma live feita na quinta-feira, 14 de janeiro, André disse:

- Eu sou pai daquela que vocês que estão massacrando, julgando, detonando a minha filha. A primeira coisa que fiz foi entrar em contato com a minha filha, e ela não me atendeu. Ela não pôde me atender. Aí você imagina o estado emocional, o estado psicossomático, o estado depressivo em que se encontra uma menina que fez 18 anos no dia 10 de dezembro.

O pai da YouTuber continuou dizendo:

- Ela assumiu o problema e depois ela pediu desculpa, que é o mínimo que um cidadão de bem tem que fazer quando comete um erro. Dizem que ela teve a pachorra de pedir desculpa, ela tinha que pedir o quê então? Quem erra tem que pedir desculpa.