A Covid-19 cobra a conta

Do Diário do Grande ABC



14/01/2021 | 23:59



A recomendação para que as pessoas evitassem aglomerações durante as festas de fim de ano foram tão repetidas durante o último mês de 2020 que pareciam até um mantra. Especialistas da área de saúde e autoridades a todo momento destacavam que as reuniões poderiam potencializar os casos de Covid-19.

As indicações foram desprezadas. Muita gente sequer deu bola para o que era dito. Foi como se o vírus tivesse sido superado ou que a alegria servisse de antídoto contra a doença, que já matou mais de 200 mil brasileiros.

Mesmo com as restrições impostas pela fase amarela do Plano São Paulo, que restringia o horário de funcionamento de bares e restaurantes, vários foram os flagrantes de desrespeito.





A conta pela falta de cuidado chegou. Veio no prazo que os infectologistas estipularam. Passados 14 dias desde o início do novo ano, o Grande ABC registra aumento de 21,3% na média móvel de casos e 30,9% na de vítimas fatais. Além disso, os hospitais estão cheios de pacientes. Em Mauá, por exemplo, 85% dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) estão ocupados.

A região reflete o que se viu em várias partes do País. As cenas de praias lotadas, festas clandestinas, shoppings e ruas de comércio popular abarrotadas, em plena pandemia, eram estarrecedoras para quem tem o mínimo de bom-senso.

O resultado do desprezo pelo que indicava a ciência – estimulado por vários agentes políticos –, somado ao fato de que a vacinação contra o coronavírus caminha a passos de tartatuga no País, infelizmente terá como consequência o aumento do número de infectados e de mortos.

>O perigo ainda não passou, com registro diário de aproximadamente 1.000 óbitos no País. Proteger-se é fundamental. Todos têm de fazer a sua parte, que é respeitar o distanciamento, utilizar máscaras e outros equipamentos de proteção. Além de exigir que as autoridades atuem corretamente. Que trabalhem pela população e contra o coronavírus.