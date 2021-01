Sto.André licita reforma do Castelo Branco

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



15/01/2021 | 00:01



Com a conclusão das obras do Viaduto Antônio Adib Chammas, no Centro, o governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), formalizou processo de licitação para reforma e remodelação do Viaduto Castelo Branco, que liga a Avenida Prestes Maia à Avenida dos Estados. O projeto, financiado pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), integra plano viário denominado Complexo Santa Terezinha, que envolve valor de referência de R$ 137,78 milhões ao todo. Destes, são R$ 95,08 milhões destinados ao complexo e parque urbano, mais R$ 42,7 milhões à recuperação do viaduto.

O certame, na modalidade de melhor preço da oferta – ou seja, proposta mais vantajosa ao município –, tem data de 16 de fevereiro para abertura dos envelopes. O prazo previsto de execução para as intervenções é de um ano e oito meses. O item abrange a reestruturação do viaduto, com reforço das bases, que sofre com problemas de manutenção, além da modernização do conceito do equipamento, com criação de alças elevadas de acesso, incluindo obra em formato de ferradura, com vistas a reduzir cruzamentos em nível, numa tentativa de garantir maior fluidez na região, entre o 1º e 2º subdistritos, bem como importante elo para a Via Anchieta.

“A justificativa da intervenção é o elevado nível de saturação atual em que se encontra o entroncamento entre a Avenida dos Estados e o Viaduto Castelo Branco. Desta maneira, a capacidade viária é incrementada com a ampliação do número de faixas de rolamento e ligações não semaforizadas”, diz trecho do edital. “Vale destacar que no eixo Castelo Branco circulam, aproximadamente, 94 mil veículos por dia (em números atualizados). Os ganhos projetados nos tempos de viagens podem chegar a 300% se comparados com as medições atuais”, emendou o Paço, por nota.

A Prefeitura acrescentou que haverá necessidade de intervenções operacionais pontuais no tráfego para realização das obras e estas intervenções serão divididas em fases, tendo o objetivo de eliminar cruzamentos da Avenida dos Estados com a saída do Viaduto Castelo Branco e a travessia do Rio Tamanduateí.