EC São Bernardo traz atacante Matheus Lú para encorpar elenco

15/01/2021 | 00:01



O EC São Bernardo anunciou ontem seu segundo reforço para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-2. Depois do lateral-esquerdo Dudu, foi a vez do atacante Matheus Lú, 23 anos, que estava no Rio Branco de Americana, mas tem passagens por Treze-PB, Rio Claro e Nacional-SP, estes dois últimos pelos quais já participou do segundo nível do futebol de São Paulo. Assim, apesar de jovem, o jogador já tem experiência nessa divisão, fator apontado como fundamental pelo técnico Renato Peixe.

“Primeiro quero agradecer a Deus pela oportunidade e minha família pelo apoio, além do elenco e da comissão técnica por terem aberto as portas. Quero evoluir e crescer em todos os aspectos para conquistar esse acesso para a Série A-1”, declarou o novo jogador do Cachorrão. “Já disputei essa divisão e conheço a dificuldade em relação aos outros campeonatos. São atletas mais qualificados e times que investem. Espero contribuir nesse sentido para o elenco”, emendou Matheus.

O grupo alvinegro segue em fase física e clínica para a Série A-2. Os jogadores vêm passando por trabalhos voltados à preparação no Estádio 1º de Maio e exames em clínicas parceiras. Ontem à noite, em evento, o novo patrocinador master PBG foi apresentado à imprensa.