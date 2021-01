Wilson Júnior faz mistério sobre reforços do Azulão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



15/01/2021 | 00:01



O São Caetano segue sem anunciar grandes novidades para a disputa do Paulistão. Por ora, a única certeza é que o técnico do time será Wilson Júnior. Ele e o coordenador Fabinho Félix são responsáveis pelo contato e contratação dos jogadores, mas ainda não podem revelar quais serão os reforços do time em razão de ainda não terem oficializado as contratações. Além disso, preferem esconder qualquer tipo de nome que esteja em negociação, a fim de não ganhar concorrentes ou precisar entrar em leilão com outros clubes.

“A gente tem bastante jogadores apalavrados. São atletas que mapeamos e estão em negociação. Mas enquanto não assinar não podemos anunciar, porque o mercado está muito agressivo”, explicou Wilson Júnior. “Posso garantir que temos oito jogadores apalavrados, três com pré-contrato, mas não podemos anunciar. Estamos alinhando e trabalhando. Tenho certeza que vamos surpreender o mercado”, completou o treinador são-caetanense.

Apesar do mistério, um dos atletas que negociam para regressar ao São Caetano é o goleiro Luiz. Ele defendeu o clube entre 2003 e 2014, quando saiu rumo ao Criciúma. Depois de seis temporadas no clube catarinense, passou por Oeste e Mirassol, mas no fim de 2020 apareceu nas redes sociais treinando na cidade. Aos 37 anos, fez parte do elenco azulino que conquistou o Paulistão de 2004. Ele soma 319 jogos pelo clube (125 vitórias, 80 empates e 114 derrotas).

Outros dois jogadores que regressaram após empréstimos são os atacantes Filipe Carvalho e Mascote. O primeiro esteve cedido ao XV de Piracicaba para a disputa da Copa Paulista, enquanto o segundo participou da Série D do Brasileiro pela Cabofriense.

A estreia do São Caetano no Paulistão será em 28 de fevereiro, contra o Palmeiras. Se o Verdão for campeão da Libertadores, possivelmente a data sofrerá alterações para a realização do primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Grêmio, no mesmo dia.