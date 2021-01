Santo André torce por sucesso de trio da Capital

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



14/01/2021 | 22:18



Os torcedores andreenses estão ansiosos pelo início do Paulistão, afinal, estão há quatro meses sem ver o time em campo. Entretanto, enquanto aguardam o início do Estadual, dia 28 de fevereiro, contra o Santos, pelo bem da equipe os fãs podem emprestar sua torcida pelos sucessos de São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Isso porque, caso o trio paulistano se classifique para a edição 2021 da Libertadores, o Santo André herdará uma vaga na Copa do Brasil deste ano.

A FPF (Federação Paulista de Futebol) tem direito a cinco vagas para a Copa do Brasil desde a primeira fase, que são preenchidas pelos três primeiros colocados do Paulistão 2020, pelo campeão do Interior e pelo vice da Copa Paulista. Palmeiras, Corinthians, Mirassol, Red Bull Bragantino e Marília são os times que conquistaram este direito. Porém, se uma equipe se classifica para a Libertadores, abre mão da Copa do Brasil (na qual só entra nas oitavas de final).

O Palmeiras pode conquistar a classificação ao torneio continental se for campeão da Libertadores 2020 (fará a final contra o Santos), vencer a Copa do Brasil 2020 (disputará as finais contra o Grêmio) ou via Brasileirão. O Corinthians, vice do Estadual, também pode se credenciar à competição sul-americana pelo Nacional (é atual oitavo colocado). E o São Paulo, que foi sexto no Paulista, lidera o Brasileiro e está obtendo sua passagem para a Libertadores. Se o cenário se confirmar, Mirassol, Ponte Preta, Santo André, Red Bull Bragantino e Marília disputarão a Copa do Brasil 2021. Seria a segunda aparição seguida do Ramalhão, que no ano passado avançou da primeira fase ao despachar o Criciúma (4 a 1) e acabou eliminado pelo Goiás (2 a 0) na etapa seguida. Ainda assim, faturou R$ 1,1 milhão pela participação – o valor por fase pode ser reajustado para a próxima edição.

“Estamos em torcida ferrenha, aberta e necessária para que São Paulo, Palmeiras e Corinthians consigam sucesso em suas empreitadas. O Palmeiras tem três frentes; São Paulo e Corinthians, uma”, disse o presidente do Santo André, Sidney Riquetto.