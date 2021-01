Canalização do Ribeirão dos Couros está 90% concluída

Da Redação



15/01/2021 | 00:01



Com 90% das obras concluídas, a canalização do Córrego Ribeirão dos Couros, no bairro Jordanópolis, entrou, neste início de ano, na reta final da execução de melhorias na infraestrutura e drenagem do canal. A expectativa é a de que, com a conclusão dos trabalhos nos próximos meses, o córrego dobre a capacidade de vazão de água captada pelo leito.

Iniciada em janeiro de 2020, a obra do Ribeirão dos Couros contempla a canalização do córrego entre o Corredor ABD e a Avenida Piraporinha, totalizando dois quilômetros de extensão. Neste trecho, a Prefeitura de São Bernardo ampliou a estrutura do canal, que passou a contar com 12 metros de largura e seis de profundidade, ou seja, o dobro que o córrego tinha antes. O investimento empenhado pela administração municipal é de R$ 34,7 milhões.

Com a conclusão desta etapa, a Prefeitura prevê iniciar nos próximos meses segunda fase de obras para a implantação de viário no entorno do córrego.