Escritor faz vaquinha para levar livros a comunidades

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



15/01/2021 | 00:01



Conhecido como ‘poeta andarilho’, Marcos Torquato costumava, antes da chegada da pandemia da Covid-19 ao País, vender suas obras literárias pelas ruas do Grande ABC. Mas agora o escritor está com nova meta. Quer que uma de suas obras, As Histórias de Sophia, chegue para as crianças de duas comunidades carentes. Uma em Jandira, Interior, de onde ele é, e outra no Heliópolis, em São Paulo.

Para tirar a sugestão do papel, lançou vaquinha virtual (https://benfeitoria.com/parceirodaleitura2020). A ideia é angariar R$ 40 mil para que consiga doar 500 exemplares em cada comunidade. Caso esse valor seja conquistado, a ideia é fazer a entrega junto de show com o palhaço Leleko e sua Turma, mas os eventos dependem das regras sanitárias por causa da pandemia da Covid-19.

Marcos trabalha com outras metas mais modestas. Ele disse que com R$ 3.000 já conseguirá entregar 50 livros para cada local. Interessados podem doar a partir de R$ 10 até R$ 5.000. E para todos os valores há premiações, que vão desde envio de poemas por meio do WhatsApp até livros físicos, por exemplo.

A ideia da vaquinha virtual surgiu como maneira de fomentar o hábito da leitura junto aos que não têm condição financeira de adquirir livros. A arrecadação encerra dia 8.

“O livro As Histórias de Sophia traz mensagem de respeito à natureza, amor ao próximo, e conduz a criança a várias reflexões da importância de se fazer o bem. Entre elas, é possível que a criança encontre a importância de se reconhecer seu valor”, comenta Marcos.

O poeta explica que a obra conta sobre perdão e sobre a importância de se valorizar o que se tem na vida. “O desejo do autor é ser lido. Por isso vendo livro de porta em porta. Um livro, em média, é lido por quatro pessoas. Eu doando esses livros vai impactar cerca de 4.000 crianças”, finaliza Marcos.