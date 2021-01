Parceria de sucesso?

Do Diário do Grande ABC



14/01/2021 | 23:59



A pandemia mudou hábitos de consumo, maneira de se comunicar e a forma que consumidores se relacionam com marcas. Redes sociais viraram nova vitrine e consumidores se adaptaram a essa realidade. Consumo não deixou de existir, mas se tornou mais consciente. Passamos a priorizar economia local, pequeno estabelecimento e a valorizar marcas e empresas que se preocupam com o meio ambiente e com a comunidade ao redor. Atualmente, não basta apenas aprender a linguagem digital, é necessário entender que consumidores desenvolveram novas habilidades e deram atenção a valores que antes estavam fora de pauta, com vida mais corrida, impulsionada pelo desejo de ter. Acredito que essa transformação digital não é corrida de 100 metros, mas, sim, maratona. O caminho é longo e não podemos perder o foco do que realmente é importante: prosseguir de forma assertiva.

Consumidores estão mudando, não somente em locais, mas em valores. Na busca por lugar no pódio, muitas empresas e marcas têm apostado em influenciadores, mas alguns cuidados e precauções são importantes neste universo de curtidas. Primeiro, para ter sucesso na parceria, empresas e influenciadores devem ter ‘algo em comum’, ou seja, compartilhar os mesmos valores, interesses e propósitos. Digitais influencers (influenciadores digitais) são utilizados para acelerar a comunicação da marca com o grupo de pessoas que exerce sua influência, logo, traz com ele valores similares a essa comunidade. É preciso dar match (combinar, formar bom par com alguém) entre a marca e o influenciador, do contrário, ambos sairão perdendo: a marca, vista como oportunista; e o influenciador, como ganancioso, visando somente a relação comercial.

Além disso, devem ‘falar a mesma língua’, conversar com mesmo público. Caso contrário, o discurso não será relevante para ninguém. Dica: roteiros devem ser construídos a quatro mãos, mas a linguagem é do influenciador. O digital influencer escolhido não pode ser aquele que não sabe nada sobre o universo da marca que irá divulgar e decidiu falar sobre isso pela conveniência de audiência. É preciso analisar o histórico e a sua trajetória. É importante ressaltar que essa conversa não tem nada a ver com o número de seguidores. Não estou dizendo que isso não é importante, mas não é o bastante. O foco deve estar no poder de engajamento e de influência. Vale lembrar que os robôs já chegaram faz tempo no ambiente digital, inflando o número de seguidores, comentários e até mesmo nos directs (recurso que permite trocar mensagens e fotos de forma privada com seguidores). Por isso, é essencial analisar a relevância. Como em maratona, o universo digital requer dedicação e persistência, mas se você traçar as estratégias certas, o pódio estará mais perto.

Alex Monteiro é sócio-fundador da agência de talentos digitais Non Stop.



PALAVRA DO LEITOR

Editorial

Em Editorial, este Diário informou que a Prefeitura de Mauá ficou 14 dias sem divulgar os números relativos à Covid- 19 no município , ou seja, de 28 de dezembro até 12 de janeiro nenhum dado referente à pandemia foi tornado público pelas autoridades municipais (Opinião, ontem). Sinceramente espero que o problema esteja relacionado à falta de organização, mas temo que tenha ocorrido por conta de boicote, o que configura crime de saúde pública. Pelo sim, pelo não, tenho defendido a participação dos conselhos municipais de saúde nas equipes de transição das secretarias municipais de Saúde, dessa forma os conselheiros poderiam acompanhar e denunciar eventuais boicotes do antigo para o novo gestor.

Roberto Canavezzi

São Caetano

Vacinação

A vacinação de combate à pandemia que assola o mundo, ao que consta, finalmente será iniciada no Brasil no dia 20. É uma oportunidade para toda a população se livrar desse mal terrível, e para que tenhamos a consciência de que precisamos participar desse empreendimento. Vamos evitar os procedimentos inadequados, como o desrespeito ao isolamento, o não uso de máscaras e a participação em aglomerações. E que nenhum ocupante de cargo público queira ser fotografado como o primeiro vacinado.

Uriel Villas Boas

Santos (SP)

Abandonada

Moro na Avenida Wallace Simonsen, em São Bernardo, há nove anos, e no começo, quando a casa vizinha à minha era consultório dentário, era tudo tranquilo. Depois de se mudarem começou a dor de cabeça. A casa é invadida diariamente! Primeiro foram ladrões, roubaram tudo que podia ser retirado da casa, torneiras, portas, janelas. Tudo! A casa está depenada. Depois, por meio dessa casa invadiram a minha, entraram, roubaram joias, roupas e eletrônicos. Com isso, investimos em segurança. Para cima do muro alto colocamos mais grades, cerca elétrica, alarme, câmeras, além de pagar o segurança da rua e impostos, claro, mas não acabou. Começaram a aparecer mendigos, usuários de droga – que vinham fazer bagunça de madrugada –, traficantes e até de possível estupro desconfiamos. Chamamos a polícia nem sei quantas vezes, muitas, mas eles pararam de atender nossos chamados porque não podem fazer nada, não podem invadir a propriedade, a menos que o proprietário esteja lá. A casa ficou com placas de ‘aluga-se’. Fomos à imobiliária e conseguimos o contato com o dono da casa, que mora em Campinas. Logo após o roubo da minha ele veio, colocou fechadura e foi embora prometendo que ia reformar. E nada. Esta carta é um pedido de socorro!

Vinicius Cagega

São Bernardo

Aglomerações

Papa Francisco, devido ao coronavírus, criticou as aglomerações nas praias no Rio de Janeiro nos últimos dias de 2020, mas, na mesma época, ignorou a calorosa manifestação das argentinas para aprovação do aborto.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Populismo e demagogia fazem parte da má índole de Jair Bolsonaro, presidente que só tem a caneta para maldades. Agora, desprezando aqueles que trabalham para transformar estatal eficiente, decide demitir o bom gestor e presidente do BB (Banco do Brasil), André Brandão! Por quê? Porque anunciou o fechamento de 112 agências do banco e plano de demissão voluntária de até 5.000 funcionários. Porque, com avanço da tecnologia, menos correntistas vão aos bancos. E o anúncio do presidente fez ruir em torno de 5% as ações do BB, prejudicando milhares de trabalhadores acionistas do banco. Bolsonaro, que já não governa, infelizmente, trabalha também de costas para o mercado. E desmoraliza ainda mais o ministro Paulo Guedes, que foi quem indicou André Brandão. Será que André Brandão, humilhado por Bolsonaro, vai aceitar continuar na presidência do BB?

Paulo Panossian

São Carlos (SP)