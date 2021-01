Região vai ter 65 mil candidatos no Enem, 7% a mais que em 2019

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



15/01/2021 | 00:01



A pandemia da Covid postergou a realização das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que normalmente acontecem em novembro. Mesmo com tendência de alta nos casos de coronavírus, o exame está confirmado para os dois próximos domingos, quando 64.894 estudantes do Grande ABC e 5,7 milhões em todo o Brasil vão medir seus conhecimentos em linguagem e códigos, ciências humanas, ciências da natureza, matemática, além da redação.

Mesmo com as indefinições acerca das provas, que correram o risco de não serem realizadas em razão da pandemia, e o medo da contaminação, o contingente de candidatos da região aumentou 7% em relação a 2019, quando 60.733 moradores do Grande ABC, segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), se inscreveram no exame.

Uma das novidades desta edição é a aplicação do Enem também em formato digital, neste caso as provas acontecem nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Apesar de usar a tecnologia, a modalidade não evita de o candidato ir até a escola. A diferença é que o exame é realizado pelo computador. Cerca de 96 mil alunos em todo o País optaram por este formato.

Mesmo com a prorrogação das datas das provas de novembro para janeiro, alguns candidatos confessam que preferiam que o exame fosse adiado mais uma vez, justamente pela situação de altos casos confirmados do novo coronavírus. A estudante Julia Correa Gabriel, 19 anos, de Santo André, é um destes casos. Pela terceira vez ela vai prestar o exame com objetivo de cursar medicina e observa que a data vai prejudicar muitos estudantes. “O adiamento seria necessário pela segurança em relação à Covid. É muita gente perto, mesmo com todos os cuidados, será inevitável uma aglomeração. Além disso, passaremos muito tempo juntos dentro de uma sala”, comenta.

Julia estuda com o auxílio do Cursinho Singular Anglo e lembra da dificuldade que outros alunos podem tido para estudar durante o ano passado. “Tive a chance de estudar em casa, com computador e fácil acesso à internet, mas, infelizmente, muitas pessoas não (tiveram a mesma condição). Não sei como foi o preparo delas para a prova”, observa.

Em 2021, ainda acontecerá a reaplicação dos exames – dias 24 e 25 de fevereiro – para aqueles estudantes que foram afetados por problemas estruturais ou tenham testado positivo para a Covid-19. Os resultados serão divulgados a partir do dia 25 de março.

REGRAS

Além da mudança na data, o Inep estebeleceu regras específicas para reduzir aglomerações, como os portões, que serão abertos às 11h30, ou seja, 30 minutos antes do previsto nos editais, e serão fechados às 13h. O número de participantes por sala também foi reduzido, para 50% da capacidade. Já as pessoas de grupos de risco (idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias ou que afetam a imunidade), ficarão em salas diferentes, com ocupação de até 25% da capacidade.

O uso da máscara é obrigatório durante todo o exame, sendo permitida retirada para alimentação.