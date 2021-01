Contrato sob revisão na Câmara de S.Bernardo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



15/01/2021 | 03:56



Um dos contratos mais polêmicos da Câmara de São Bernardo deve chegar ao fim sem renovação por parte do presidente da casa, Estevão Camolesi (PSDB). A NR Serviços de Segurança e Vigilância, conhecida como Nobre, está há mais de meia década prestando serviço de segurança patrimonial do Legislativo. Seus proprietários possuem estreita relação com a classe política local. Mas, ao que tudo indica, Camolesi deve rever o acordo. O primeiro sinal dado foi o fato de o tucano ter aberto mão da oferta feita pela Nobre de contar com um segurança específico para a presidência. Em vez do colaborador terceirizado, recorreu à GCM (Guarda Civil Municipal) – diariamente um servidor é deslocado para acompanhar o passo a passo de Camolesi. Esse movimento fez surgir pulgas atrás das orelhas de quem acompanha de perto a relação da Câmara com a Nobre, que vai além do simples interesse em Camolesi em romper a parceria – poderia haver digitais de outros setores da classe política municipal.

Visita

Secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Acácio Miranda visitou ontem o Diário e foi recepcionado pelo diretor superintendente do jornal, Marcos Bassi. Conversaram sobre o calendário de vacinação e papel da entidade regional como impulsionadora da economia pós-pandemia.

Nomeação – 1

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), alocou o ex-secretário de Esportes de São Bernardo José Alexandre Pena Devesa como diretor do departamento de Esportes na pasta diademense, dirigida por Luciana Avelino. Devesa é servidor concursado da Prefeitura de Diadema.

Nomeação – 2

O chefe do Executivo diademense também iniciou processo de acomodação de candidatos a vereador que apoiaram sua eleição no ano passado dentro do governo. José de Filippi Júnior nomeou Daniel Coelho (Avante) como assistente na chefia de gabinete e Paulo Barbosa (PSB) como diretor do departamento de articulação e desenvolvimento empresarial.

Chefe de gabinete

Por fim, Filippi autorizou a licença de Licio Gonzaga Lobo, servidor concursado da Prefeitura de Diadema e militante conhecido no PT local, para ser chefe de gabinete do vereador José Aparecido da Silva, o Neno (PT). Licio é companheiro da ex-vereadora Irene dos Santos (PT). Licio, Neno e Irene integram a mesma corrente partidária dentro do PT, a articulação de esquerda.

Nos corredores

Ex-vereador de São Caetano, Fabio Palacio (PSD) foi visto nesta semana no Paço de São Bernardo, chefiado por Orlando Morando (PSDB), líder de grupo político ao qual o pessedista pertence. Palacio deixou a sede do Executivo são-bernardense sem falar sobre qual assunto foi tratar na Prefeitura.

Doria – 1

Prefeitos do Grande ABC, que contrariaram o governo do Estado e adiaram o aval para a volta às aulas de forma presencial, capitalizam politicamente o fato de estarem em raia oposta ao do governador João Doria (PSDB). Situação que mostra que o tucano, que aspira ser presidenciável do PSDB no ano que vem, terá trabalho para aglutinar forças em áreas que não sejam a Capital.

Doria – 2

Na Assembleia Legislativa, deputados da base de Doria estão sendo cobrados por eleitores – presencialmente ou por redes sociais – pelo pacote fiscal do governo paulista, com aumento de impostos e fim de benefícios. O clima entre os governistas está longe de ser pacífico na relação com o tucano.