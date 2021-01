Athletic Bilbao elimina Real Madrid e decide Supercopa da Espanha com o Barcelona

14/01/2021 | 19:17



Eficiente, muito empenhado e cirúrgico no primeiro tempo, o Athletic Bilbao surpreendeu e eliminou o favorito Real Madrid na semifinal da Supercopa da Espanha. O time basco venceu o duelo disputado no estádio La Rosaleda, em Málaga, por 2 a 1, e avançou à final da competição.

O Athletic Bilbao vai decidir a Supercopa da Espanha contra o Barcelona, domingo, em Sevilha. O time catalão avançou à final depois de eliminar a Real Sociedad nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, na semifinal disputada na quarta-feira.

O Bilbao neutralizou as principais virtudes do Real Madrid e também soube tirar proveito dos erros da equipe merengue, que teve uma noite infeliz, especialmente na primeira etapa, em que levou os dois gols e depois sofreu para correr atrás do prejuízo. Depois, o time basco correu e se empenhou muito para sustentar a vantagem.

Raúl García foi o nome da classificação. O meio-campista abriu o placar aos 18 minutos. Em um passe errado de Lucas Vázquez na saída de jogo, Dani Garcia recuperou a bola e rolou na medida para o experiente jogador espanhol inaugurar o marcador.

Bem postado em seu campo defensivo, o time basco se defendeu bem das poucas investidas da equipe comandada por Zinedine Zidane e conseguiu ampliar o placar aos 37 minutos, novamente com Raul García, convertendo com categoria cobrança de pênalti sofrido por Iñigo Martínez, que foi derrubado por Lucas Vásquez na área.

Na etapa final, o Real apresentou melhora e pressionou o adversário como não fizera nos 45 minutos iniciais. Em sete minutos, a equipe de Madri acertou duas bolas na trave, ambas em finalizações de Asensio, aos 16 e 23 minutos. A segunda tentativa explodiu no travessão do goleiro Simón.

Depois de insistir, a equipe madrilenha, enfim, balançou as redes. Aos 29, Casemiro recebeu cruzamento da esquerda e ajeitou de cabeça para Benzema marcar na pequena área. O gol chegou a ser anulado pelo árbitro, que apontou impedimento no lance, mas foi confirmado depois que o VAR atestou a posição legal do atacante francês no lance.

Armado para sair no contra-ataque, o Bilbao quase selou o triunfo aos 34 minutos. Em seu primeiro lance na partida, Villalibre invadiu a área toca na saída de Courtois, que fez grande defesa com a mão esquerda.

Desesperado, o Real ocupou o campo ofensivo nos últimos minutos e, sem muita organização, fez uma pressão final em busca do empate. Aos 36, Benzema chegou a balançar as redes de novo, mas, desta vez, o atacante estava impedido e o gol foi invalidado. Aos 42, Sergio Ramos subiu alto e cabeceou rente à trave. Nos acréscimos, o Real abusou das bolas aéreas e facilitou o trabalho do Bilbao, que, com muito empenho, segurou o atual campeão espanhol e se garantiu na final.

