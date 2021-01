Sabrina Sato relembra sua participação no BBB 3 e revela prejuízo que deu para a produção!

14/01/2021 | 18:11



Quando a gente vê Sabrina Sato hoje em dia, apresentando seu próprio programa na Record TV e encantando seus seguidores com sua família, mal nos lembramos de que ela fez sua estreia nas telinhas como participante do Big Brother Brasil 3! Pois a própria apresentadora resolveu relembrar sua passagem pelo reality nessa quinta-feira, dia 14.

Em seu Twitter, Sabrina lembrou que 18 anos já se passaram desde a estreia da terceira edição do BBB, e ela pediu para seus seguidores para que eles também relatassem os momentos do programa que eles mais se lembravam. Um dos internautas se recordou de quando a apresentadora passava calcinhas dentro do confinamento, o que arrancou risadas da famosa:

Bom dia! Hoje está fazendo 18 anos que eu entrei para o BBB3. O que vocês lembram desta edição? Tirando o desfalque que eu dei quebrando mais de 18 microfones