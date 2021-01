Neta de fã idosa da Anitta nega que a avó tenha invadido a casa da cantora e declara: Ela não sabia que estava sendo filmada

14/01/2021 | 18:11



Gabriela Pinheiro, neta de Dona Maria Ilza, fã de 72 anos de idade da Anitta, decidiu se pronunciar em seus Stories sobre a participação da avó no documentário Anitta - Made In Honório, lançado pela Netflix. Nas cenas, a cantora é surpreendida ao encontrar a fã sentada no sofá de sua sala e, no final, acaba acusando a senhora de invasão.

Segundo Gabriela, após a divulgação do documentário, sua avó acabou se tornando alvo de chacota. Na época, sua família já estava passando por um período difícil, já que Dona Ilza estava internada devido a Covid-19.

- Não falei antes porque minha avó estava no hospital, lutando pela vida dela, na UTI, com Covid. Na internet estão tachando a minha avó como se ela tivesse invadido a casa dela, o que não aconteceu. E ainda vincularam a imagem dela sem a autorização dela. Um absurdo. Enquanto ela estava no hospital, lutando pela vida, várias pessoas fazendo minha avó de chacota. Não vou aceitar isso.

A família está tomando providências legais contra a cantora, já que Dona Ilza não sabia que estava sendo filmada e não autorizou o uso de sua imagem.

Outro detalhe que também deixou a família chateada foi a forma como Anitta tratou Dona Ilza, principalmente ao jogar o presente que a fã havia feito pra ela.

- Minha avó sempre amou a Anitta, para ela fazer isso com ela. Cadê a empatia com uma senhora de 72 anos? Aquele casaquinho ela ficou meses tricotando para a Anitta pegar e jogar e fazer tudo aquilo? Cadê a empatia?

Mariá, filha de Maria Ilza, chegou a confessar que por anos sentiu ciúmes do tratamento que a mãe dava para a cantora.

- Muitas das vezes eu ficava com ciúmes do amor que ela tinha pela Anitta e essa menina fazer isso que ela fez. Minha mãe estava lutando dois meses no CTI, entubada, a família toda envolvida. Pessoas me parando na rua, falando que minha mãe estava na Netflix. Minha mãe é uma pessoa muito querida e amada aqui em Macaé.

Segundo a filha, ao descobrir como estava sendo tratada do documentário, a fã de 72 anos de idade ficou baqueada.

- Foi bater no ouvido da minha mãe internada. Deixou ela muito ansiosa. Vi minha mãe soltar lágrimas. Não precisava! Por que a Anitta foi fazer isso? Minha mãe sempre amou a Anitta.

Gabriela conta que a avó já era uma fã conhecida pela funkeira e que a senhora já deu várias demonstrações públicas de carinho.

A minha avó, no Rock in Rio, foi a primeira a entrar no portão. Ficou o dia inteiro debaixo do sol para ver a Anitta, para vocês verem como ela é apaixonada. Ela passou meses tricotando o casaco, para a Anitta jogar...cadê sua empatia, Anitta? Minha avó na UTI e eu tendo que lidar com pessoas falando dela na internet, ela não podia se defender. Mas agora, ela está bem, em casa. Não vamos deixar isso passar.

Em resposta ao ocorrido, a cantora se pronunciou por meio de seus advogados:

Por meio de nota, os advogados de Anitta informam que a cantora ainda não foi notificada pela justiça sobre o caso. Reforçam que a ideia da série documental é mostrar a realidade da vida de Anitta, sem manipular a veracidade dos fatos e com a expressa autorização de todos os envolvidos.