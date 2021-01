Mayana Moura comenta dificuldades da rotina com o primeiro filho e abre o jogo sobre transtorno de bipolaridade

14/01/2021 | 18:10



A atriz Mayana Moura está enfrentando algumas dificuldades para cuidar de seu primeiro filho com o empresário francês Louis Harang. Mãe de Lestat, de sete meses de idade, a atriz afirmou que o transtorno de bipolaridade está impedindo que ela cuide do filho durante a madrugada.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Mayana contou como está sendo o período:

- Por causa da doença, não posso perder noites, mesmo estando medicada. Ordens médicas. Então, não posso dormir com meu filho. Tivemos que contratar uma babá para morar aqui com a gente e ficar o turno da noite com o Lestat.

Conhecida pelo seu papel na novela bíblica Jesus, a atriz ressaltou a importância de tomar a medicação corretamente para o tratamento do transtorno.

- Eu decidi ser prática e objetiva em relação à doença. Para começar, não tem cura e é de extrema importância tomar os remédios diariamente. Desde quando fui diagnosticada, não tive mais crises. Sou responsável e sigo o tratamento à risca. Faço terapia duas vezes por semana e vou ao psiquiatra de três em três meses. É importante lembrar que grávidas com essa doença precisam estar alertas e verificar direitinho os remédios que são ou não aceitos durante a gravidez. No meu caso, tive que parar com o estabilizador de humor e segui com um outro. Obstetra e psiquiatra trabalharam juntos nessa.

Apesar de não conseguir cuidar de Lestat durante a noite, Mayana conta com o apoio do marido, Louis, ao longo do dia.

- Acordamos às 5h30 e ficamos com ele até a hora em que ele dorme novamente, às 18h. Tudo gira em torno dele: preocupações, cuidados... Toda a nossa rotina.