Polícia Civil esclarece latrocínio em Santo André

14/01/2021 | 17:22



A Polícia Civil esclareceu, na terça-feira (12), um roubo seguido de morte, ocorrido no fim de 2021, em Santo André. Três indivíduos em crime que vitimou jovem de 22 anos, foram identificados.

Segundo apurado, no dia 19 de dezembro, a vítima estava de moto na Avenida Utinga quando foi surpreendida por desconhecidos que anunciaram o assalto em outra moto. Na ocasião, ela tentou fugir, mas foi baleada pelos suspeitos e não resistiu aos ferimentos.

Os fatos foram registrados no 2º Distrito Policial do município que imediatamente iniciou as apurações. No decorrer das investigações, os agentes conseguiram identificar um homem suspeito de ter auxiliado a dupla guardando a moto usada na prática criminosa.

No último dia 7, com apoio do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos), agentes do 2º DP de Santo André deram cumprimento a mandados de busca e apreensão domiciliar, sendo apreendido um celular com vasto material probatório na casa do investigado.

Segundo apurado, ele teria sido o responsável por guardar o veículo usado no crime – a motocicleta ainda teria sido lavada e pintada. Como ele não participou diretamente do latrocínio, ele foi ouvido e vai responder em liberdade pelo crime de favorecimento real.

As diligências prosseguiram e dois autores imediatos do crime foram identificados – um homem, de 21 anos, e um adolescente, que na ocasião do crime tinha 17 anos. Eles tiveram a prisão temporária e internação provisória, respectivamente, requisitadas à Justiça.

As investigações seguem para localizar a arma e a moto usadas na ação e capturar os autores.