Carros inteligentes: Chery e Huawei vão trabalhar juntas

Maria Beatriz Vaccari

Do Garagem360



14/01/2021 | 17:18



Chery e Huawei anunciaram que irão trabalhar juntas em soluções para carros inteligentes, computação em nuvem e big data. O objetivo é promover o desenvolvimento da indústria automobilística da China, incentivando o país a dominar tecnologias essenciais para a transformação do setor.

Com a parceria, as empresas vão unir forças para desenvolver as áreas de arquitetura elétrica e eletrônica de carros inteligentes, conexão inteligente, cockpit inteligente, computação a bordo, direção autônoma, energia inteligente e Intelligent Vehicle Cloud Services (IVCS). Elas também vão explorar os cenários e possibilidades de aplicações inovadoras, desenvolvendo tecnologias de 5G e V2X (veículo para tudo), que permite a comunicação do carro com tudo o que está ao seu redor.

Carros autônomos testados ao redor do mundo

Carros que dirigem sozinhos deixaram de ser coisa de filme de ficção há muito tempo. Atualmente, montadoras como Volvo, BMW, Mercedes-Benz, Ford e Land Rover já testam veículos autônomos. Empresas de tecnologia, como Google, Uber e Baidu, também quiseram entrar na onda dos automóveis inteligentes. Na galeria, confira alguns modelos que já dirigem por conta própria ao redor do mundo.