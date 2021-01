Quatro são detidos por roubos de bicicletas em Santo André

Do Diário do Grande ABC



14/01/2021 | 16:31



A Polícia Militar prendeu um homem de 18 anos e deteve três adolescentes, todos de 16, pelo crime de roubo. A ação aconteceu nesta quarta-feira (13), na Rua dos Dominicanos, no Jardim Santo André, em Santo André.

Militares do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) realizavam patrulhamento quando três pessoas que ocupavam um carro pediram ajuda, informando que uma delas tinha acabado de ter sua bicicleta roubada por três suspeitos e apontou para os criminosos. Outro ocupante do veículo também relatou ter sido vítima de roubo no dia anterior por indivíduos com as mesmas características.

Imediatamente os PMs foram até os três jovens apontados como sendo os autores do crime, conseguindo deter um deles. O adolescente estava em uma bicicleta preta, sem marca, e após ser questionado confessou ter participado do roubo e informou o local onde os outros autores poderiam ser localizados.

Os militares se deslocaram até o bairro informado pelo jovem, conseguindo deter outros três suspeitos. Com um deles, maior de idade, foi localizada a bicicleta e pertences da vítima, assim como um simulacro de arma de fogo. Com outro abordado, foi encontrada a bicicleta utilizada no crime e um celular subtraído um dia antes de uma das vítimas que estavam no carro.

A bicicleta e outros pertences das vítimas foram restituídos. Outras três bicicletas utilizadas pelo grupo, assim como o simulacro de arma de fogo foram recolhidos.