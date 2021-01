Polícia recupera carro roubado em Santo André

Do Diário do Grande ABC



14/01/2021 | 16:18



A Polícia Militar deteve um adolescente de 17 anos e recuperou um carro roubado, nesta quarta-feira (13), em Santo André. Equipe do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) realizava patrulhamento pela Avenida dos Estados, quando o jovem, que estava em um veículo, empreendeu fuga ao perceber a presença policial.

Foi realizado acompanhamento, sendo o adolescente interceptado e detido na Rua Independência. Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado com ele, contudo, os militares verificaram que a placa do automóvel estava adulterada com o uso de uma fita isolante. Após pesquisas com a numeração correta, foi verificado que o carro havia sido roubado no dia anterior.

O jovem e o veículo foram apreendidos e a ocorrência apresentada no 2º Distrito Policial da cidade, onde a vítima compareceu e reconheceu o adolescente como autor do crime.

O caso foi registrado como atos infracionais de roubo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e dirigir sem permissão ou habilitação. O carro foi restituído.