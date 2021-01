Com Covid-19, Mayra Cardi explica ida à praia e fãs apontam que ela e Arthur Aguiar estão no mesmo lugar

14/01/2021 | 15:10



Vira e mexe Mayra Cardi se envolve em alguma polêmica - e ela sempre se posiciona nas redes sociais quando isso acontece. Na madrugada desta quinta-feira, dia 14, não foi diferente e a influenciadora digital aproveitou para esclarecer o porquê de estar na praia, mesmo com Covid-19. Mayra explicou que viajou para uma casa em Ilhabela, no litoral paulista, ainda durante o isolamento obrigatório:

- Gente, eu quero falar sobre duas coisas muito sérias. Muito, muito importantes, e que não cabe interpretação, por isso que eu quero deixar bem claro. Vou começar pela mais leve e depois pela, na minha opinião, mais séria. A mais leve é sobre eu estar na Ilhabela. Óbvio que eu estou dentro de casa, e que eu não sairei. Primeiro, que eu não posso levantar ainda da cama, não posso ficar saltitante, e ainda que eu pudesse, que eu estivesse liberada para transitar entre as pessoas, eu não faria. Obviamente que eu não vou sair de casa, porque eu não posso, não posso nem por mim nem pelas outras pessoas.

A explicação da empresária e ex-BBB foi necessária por conta de uma foto que ela postou no Instagram falando sobre a sua ida à praia, o que gerou comentários negativos em seu perfil do Instagram.

Depois disso, no entanto, Mayra reforçou que viajou para ficar mais próxima da natureza, destacando que está sozinha na casa. No entanto, os fãs estão questionando se ela estaria mesmo sozinha, já que nos últimos dias ela estava acompanhada do ex-marido Arthur Aguiar, que se ofereceu para fazer o papel de cuidador durante sua recuperação, e ambos postaram imagens de lugares bem parecidos em suas redes sociais.

Sobre estar sozinha, ela ainda disse:

- Eu não estou saindo, vim pra casa aqui de Ilhabela onde ficarei até o final da minha recuperação mas, ainda que eu pudesse sair, eu não sairia porque eu não saio na rua, eu não saio de casa pra nada então aqui não seria diferente. A única diferença é que em vez de estar na casa de São Paulo sem ninguém, eu estou aqui na casa de Ilhabela também sem ninguém. Se tem uma coisa que eu tenho bastante é noção do outro e eu jamais faria isso com ninguém, nem comigo mesma que estou em recuperação.

Duda Reis e Nego do Borel

Lembra que no começo de seu esclarecimento Mayra disse que falaria sobre dois assuntos? O segundo foi o caso polêmico envolvendo Duda Reis e Nego do Borel. Ela explicou o seu aparente silêncio sobre as acusações de abusos físicos e emocionais contra o cantor.

- Agora uma coisa muito importante que eu queria deixar claro, pra que não haja dúvidas em hipótese alguma é: óbvio que eu sou uma mulher que condena, com todos os pingos nos i's, qualquer tipo de abusador, seja ele qual for, quem for e como for, nunca vai ser diferente. Eu já vim aqui, já vim chorar, brigar pela Pétala [Barreiros], por outras mulheres e não seria diferente com a Duda. E eu já vi gente perguntando porque eu não estou me prontificando sobre o assunto, diretamente: o assunto dela é muito mais complexo, o relacionamento abusivo dela o buraco é muito mais embaixo, e óbvio que eu estou do lado dela, não necessariamente estou falando sobre isso aqui, mas eu estou do lado dela desde o ano passado, quando a gente se falou pela primeira vez. Eu sei de vários outros relacionamentos abusivos. Sabia da Pétala antes mesmo dela contar, da Duda antes mesmo dela contar, e de várias outras mulheres da mídia que também me procuraram e me contaram, e nem por isso eu posso falar, não é do meu direito falar. A Duda, diferente da Pétala, ela tem voz e ainda bem, porque temos que ter mesmo, e esse é o motivo que eu não vim aqui falar escrachadamente sobre a Duda, porque o holofote ele não pode estar em mim agora, tem que estar nela, e ela tem voz e está sendo ouvida.