Graciele Lacerda diz que nunca brigou com Wanessa - apesar de Zezé Di Camargo afirmar que filha puxou o cabelo da companheira no passado

14/01/2021 | 13:11



Graciele Lacerda deu uma declaração curiosa na noite da última quarta-feira, dia 13, em seu perfil pessoal do Instagram. A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os seus seguidores e só respondeu às questões com verdade ou mentira, brincadeira que está bombando na rede social nos últimos dias. Graciele, então, recebeu uma afirmação relacionada à Wanessa, uma das filhas de Zezé Di Camargo.

Verdade que você e a Wanessa já brigaram e hoje são amigas, escreveu a fã.

Mentira e verdade. Nunca brigamos. Antes ela não me conhecia e ouvia muitas coisas erradas a meu respeito. Nada como o tempo, paciência e convivência para a gente conhecer a outra pessoa. Foi isso que aconteceu, foram muitas coisas que aconteceram e passamos todos juntos (nós e filhos), que fez mostrar o verdadeiro, alegou a jornalista.

Entretanto, a resposta de Graciele entra em confronto com uma declaração do próprio Zezé, que já disse que Wanessa puxou os cabelos da companheira no passado. Em uma conversa com fãs nas redes sociais tempos atrás, o sertanejo afirmou:

Gente, só esclarecendo essa história da surra, que as pessoas do mal fazem questão de propagar. Aconteceu sim! Não uma surra, e sim uma agressão covarde e inesperada. Estávamos na casa de um amigo juntamente com uns poucos amigos. Foi quando Wanessa chegou de repente. Chegou por trás, sem ninguém ver, totalmente fora de si, embriagada talvez, ou não sei o que, agrediu por trás. Imediatamente segurei e foi ajudado pelo Marcus [Buaiz, marido de Wanessa], que com muita consciência me ajudou a tirá-la. Teve um puxão de cabelo por trás e como ninguém esperava, ela [Graciele] caiu. Mas não passou disso. Como não sou hipócrita e acho que doa a quem doer, a verdade tem que ser dita. Já que especulam tanto. Agora o engraçado é que isso aconteceu há uns cinco anos, mais ou menos, e só veio à tona agora. Por que será?

A declaração foi dada em 2016, ou seja, a agressão teria acontecido em 2011.

Camilla Camargo

Graciele Lacerda também esclareceu um rumor envolvendo Camilla Camargo, outra filha de Zezé.

É verdade que quando você vai na casa da Camilla com o Zezé, ela não deixa você entrar?, questionou um internauta.

Mentira. Cada coisa que vocês perguntam. Eu acho isso surreal, respondeu a influenciadora.