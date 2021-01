Renato Aragão recebe homenagem da filha, Lívian, em seu aniversário de 86 anos de idade

14/01/2021 | 13:10



Renato Aragão, o eterno Didi dos Trapalhões, completou 86 anos de idade na última quarta-feira, dia 13, e celebrou ao lado da família. Sua filha Lívian, de 21 anos de idade, fez uma bela homenagem para o pai em seu Instagram, postando uma foto dos dois e se declarando em um texto:

Hoje é dia de comemorar mais um ano de vida da pessoa que mais me inspira: meu professor, meu melhor amigo e meu maior exemplo de ser humano. Você merece tudo de mais maravilhoso que existe nesse mundo. Obrigada por sempre acreditar em mim e me apoiar em tudo que faço. Obrigada por me ouvir, me aconselhar e estar sempre presente. Que Deus continue te iluminando pra que você possa continuar levando alegria para todo o Brasil. Você é luz, alegria e amor. Te amo, pai! Feliz aniversário!

Em seu Stories, a jovem mostrou o bolo de comemoração, todo azul e com velinhas. Mas não foi só com a família que o humorista passou o aniversário. Renato abriu as portas de sua casa e recebeu o apresentador Geraldo Luís para uma entrevista, em que ele relembra fatos importantes que viveu na televisão e no cinema e dizer como foi trabalhar ao lado de artistas como Dedé Santana e Xuxa Meneghel. A entrevista vai ao ar na estreia do programa comandado por Geraldo na Record TV, chamado A Noite é Nossa, na próxima quarta-feira, dia 20 de janeiro.