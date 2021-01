Ex-namorado procura Marina Ruy Barbosa para consolá-la após separação

14/01/2021 | 13:10



A polêmica em torno da separação de Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão não para! Desta vez, segundo informações do portal Extra, o ex-namorado de Marina, o empresário Caio Nabuco, procurou a atriz para oferecer consolo e um ombro amigo assim que soube que o casamento dela havia acabado.

A atriz e o empresário namoraram por quase um ano, mas colocaram fim na relação em 2015, quando Marina estava quase completando 20 anos de idade.

Caio foi o primeiro namorado de Marina depois que ela terminou o relacionamento de três anos com o ator Klebber Toledo.

Após a confirmação da separação de Alexandre Negrão, surgiram rumores de que Marina estaria vivendo um romance com o deputado federal Guilherme Mussi, que já foi casado com Rebeca Abravanel. O affair, no entanto, não foi comentado por nenhuma das partes.