Ceagesp distribuirá gratuitamente 3 mil 'kits feira'

14/01/2021 | 13:06



A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo (Ceagesp) vai distribuir gratuitamente cerca de 3 mil "kits feira", com frutas, legumes e verduras, na tarde desta quinta-feira, 14. Segundo a Ceagesp, a entrega das senhas para recebimento dos alimentos, doados por comerciantes, acontecerá a partir das 14h, no portão 7 do entreposto, localizado na Avenida Dr. Gastão Vidigal, 1946.

"Será uma forma de mostrar à sociedade a importância de todas as categorias envolvidas no abastecimento e o quanto a criação e o aumento de impostos sobre os alimentos prejudicarão as famílias que mais precisam", disse a companhia em comunicado.

A reportagem questionou a Ceagesp sobre quais medidas serão tomadas para evitar aglomeração durante a entrega, mas não obteve retorno.

Desconto para policiais

Nesta terça-feira, 12, a Ceagesp anunciou que passará a oferecer desconto de 20% para policiais militares de São Paulo. A medida havia sido divulgada pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada. Segundo o presidente da companhia, coronel Ricardo Mello Araujo, o abatimento, válido nos varejões da capital, é "fruto de uma reunião entre a diretoria e os comerciantes varejistas" e não é uma imposição "para ninguém". Em nota, ele afirmou ainda que a prática de descontos a PMs pela realização do trabalho para o qual já recebem salário é realizada "em muitos países".