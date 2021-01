Após início de greve, elenco da Ponte se acerta com a direção e volta a treinar

14/01/2021 | 13:04



Com a promessa feita pelo presidente Sebastião Arcanjo, o Tiãozinho, de que será realizado o pagamento do salário de dezembro, o 13.º e um mês de direito de imagem, os jogadores da Ponte Preta encerraram o princípio de greve e voltaram a treinar nesta quinta-feira.

O elenco se reuniu com o mandatário, nesta quinta-feira, por cerca de duas horas no CT do Jardim Eulina, em Campinas (SP), para expor o descontentamento com os atrasos salariais. A conversa serviu como uma "lavagem de roupa suja" após o grupo ter se negado a treinar na última quarta-feira.

Os pagamentos deverão acontecer já nesta sexta-feira. A Ponte Preta estaria devendo três meses de direito de imagem, premiações por vitórias ao longo da Série B do Campeonato Brasileiro, 13.º salário e férias. Além disso, o clube cortou 25% dos direitos de imagem no início da pandemia do novo coronavírus e fez um acordo com o elenco em pagar o valor em 10 vezes. Mas apenas uma parcela foi paga até agora.

Após empatar por 2 a 2 com o Cuiabá, em casa, a Ponte Preta parou no sétimo lugar com 48 pontos, a quatro do G4 da Série B. Neste domingo, a equipe voltará a campo para encarar o ameaçado Náutico, às 16 horas, novamente no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, no enceramento da 35.ª rodada.