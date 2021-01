Centro de Audiovisual de São Bernardo está com inscrições abertas para processo seletivo

Da Redação



14/01/2021 | 13:05



O CAV (Centro de Audiovisual de São Bernardo) está com inscrições abertas para o processo seletivo do primeiro semestre de 2021. No espaço são oferecidos cursos gratuitos de Cine/TV e Animação, com duração de três semestres. São 100 vagas no total (50 para Cine/TV e 50 para Animação), para os períodos manhã e noite. Até o momento, a seleção conta com 425 inscritos.



O processo seletivo será feito em duas etapas. A primeira delas consiste em uma prova diagnóstica, a ser realizada em 13 de fevereiro, às 10h, com questões de múltipla escolha, dissertativas ou desenho. Esta fase terá pontuação variável, conforme a linguagem abordada, totalizando o máximo de 100 pontos.



A lista dos candidatos pré-selecionados será publicada no portal da Secretaria de Cultura (www.saobernardo.sp.gov.br/cultura) e no site do CAV (https://cav.saobernardo.sp.gov.br/processoseletivo1semestre2021/), bem como na edição de 19 de fevereiro do Jornal Notícias do Município (NM). As entrevistas ocorrerão entre os dias 22 e 24 de fevereiro, com caráter eliminatório, e somarão até 20 pontos. A lista dos aprovados, datas e procedimentos para formalização da matrícula serão divulgados ate´ o dia 26 de fevereiro no NM.



Para o prefeito Orlando Morando, o processo seletivo do CAV proporciona formação contínua no mercado audiovisual em plena pandemia de coronavírus. “O investimento em mão de obra especializada é fundamental para o desenvolvimento da indústria de produção audiovisual em São Bernardo. Esse processo contribui com a geração de outra cadeia econômica para a nossa cidade”, disse o chefe do Executivo.



O secretário de Cultura e Juventude, Adalberto Guazzelli, afirma que, em tempos de pandemia, o município tem investido em capacitação. “Neste momento tão importante, o CAV se reinventou e construiu alternativas, viabilizando conhecimentos por meio de plataformas online. Diante de um mercado tão competitivo, os cursos de formação cultural também têm permitido a busca da qualificação profissional, como o já alcançado por grupos de alunos”, disse.