Demi Lovato lança documentário sobre overdose no YouTube

14/01/2021 | 12:22



Demi Lovato decidiu contar todos os dramas que viveu no tempo em que era usuária de drogas no documentário "Dancing with the Devil". A trama terá transmissão pelo YouTube, em março. "Há muito que eu queria dizer, mas sabia que tinha que dizer certo. 'Demi Lovato: Dancing with the Devil' será transmitido gratuitamente no YouTube, a partir de 23 de março", escreveu a artista na legenda da foto que publicou no Instagram.

No final de julho de 2018, Demi sofreu uma overdose e ficou internada por 10 dias num hospital. De acordo com o site TMZ, à época, a causa da overdose teria sido o uso de oxicodona com outro opiácio, fentanil, a mesma droga que matou Prince e Lil Peep. Ainda segundo a publicação, a cantora não sabia da mistura ao receber o pacote de seu traficante.

Após receber alta do hospital, já no começo de agosto daquele ano, Demi Lovato se internou em uma clínica de reabilitação. A cantora já tinha histórico com uso de drogas antes da internação.

No Instagram nesta quarta-feira, 13, ela agradeceu o apoio que sempre recebeu dos entes queridos. "Obrigado à minha família, amigos e fãs por permanecerem ao meu lado ao longo dos anos enquanto eu aprendo e cresço. Estou muito animada para finalmente compartilhar com vocês esta história que guardei nos últimos dois anos", concluiu.