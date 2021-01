Nego do Borel abre boletim de ocorrência contra Duda Reis por injúria, calúnia e difamação

14/01/2021 | 12:10



Nego do Borel abriu um boletim de ocorrência contra a ex-namorada Duda Reis na tarde da última quarta-feira, dia 13. Segundo informações do jornal Extra, o músico afirma estar sofrendo injúria, calúnia e difamação. De acordo com Nego, a atriz está fazendo acusações mentirosas contra ele, já que não aceitaria o fim do relacionamento de três anos. Sendo assim, Duda estaria criando toda a movimentação social como forma de vingança.

O registro foi feito na 42ª Delegacia de Polícia, que fica na região do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com a ocorrência, Nego soube das acusações de Duda através das redes sociais. O cantor nega que a monitorava, que gravava suas conversas e que a forçava a aparecer em vídeos onde era obrigada a dizer mentiras.

Nego também nega ter atitudes racistas e afirma que nunca falaria mal de negros e pobres, já que ele é negro, possui família negra e tem diversos amigos pobres. O funkeiro também diz que Duda insiste em reatar o relacionamento e afirma, inclusive, ter provas em vídeo dessas tentativas de reconciliação.

Por fim, o artista reforçou que nunca agrediu a ex-namorada e que abomina relacionamentos abusivos. Nego contou que, em qualquer discussão que tinha com Duda, preferia sair de perto para amenizar a situação. Ele lamenta a forma como o namoro acabou, já que abalou a sua vida pessoal e profissional, e diz que o homem retratado por Maria Eduarda nas redes sociais absolutamente não é ele.

Anitta nega envolvimento com Nego do Borel

No meio de toda essa confusão, Anitta teve que se pronunciar mais uma vez. No Instagram, a cantora negou que já tenha ficado com Nego do Borel.

Até parece que o Nego do Borel não pegou a Anitta também, né? Enfim..., comentou um internauta na rede social.

Não. Nunca. E como boa sincerona, eu falaria se tivesse. Fim., respondeu a poderosa.

Vale lembrar que a própria Duda Reis já defendeu a postura de Anitta em seu relacionamento com o músico, afirmando que a cantora ficou ao seu lado em diversos momentos e que as duas tiveram conversas lindas que abriram os seus olhos.

Duda Reis também recebeu apoio de Yasmin Brunet

Ainda de acordo com o jornal Extra, Duda saiu da casa que dividia com Nego do Borel na semana do Natal.

Tudo começou quando os dois retornaram de uma viagem para as Maldivas. Na ocasião, a influenciadora teria descoberto mais traições do cantor e ficado ainda mais desconfiada. Na quarta-feira, dia 23 de dezembro, Nego saiu de casa afirmando que iria gravar um programa, e Duda pediu para que ele enviasse fotos que comprovassem o trabalho. O funkeiro teria se irritado com a postura da namorada e dito que acertaria as contas com ela quando chegasse em casa.

Com medo, a atriz teria deixado a mansão localizada na zona oeste do Rio de Janeiro só com a roupa do corpo. Ela estava desesperada e ligou para os pais. Logo depois, ligou para Nego e terminou o relacionamento. Os dois nunca mais conversaram.

O músico não queria devolver os pertences e os presentes da ex, até que a família dela acionou a polícia. A partir daí, Duda começou a receber diversas histórias que expunham os casos de infidelidade do funkeiro.

Yasmin Brunet, que tem uma certa experiência em casos de violência doméstica após o ocorrido com a mãe Luiza Brunet, prestou assistência à influencer desde o início. A modelo teria ajudado Duda a denunciar os abusos sofridos.

Nego do Borel perde parcerias

Após as acusações de Duda Reis, uma marca decidiu encerrar a parceria que mantinha com Nego do Borel. No Instagram, uma loja que revende celulares iPhone informou:

Em respeito a todas as mulheres, estamos suspendendo a parceria com o cantor @negodoborel. Deixamos bem claro que não concordamos com as atitudes do mesmo. E todas as fotos e parcerias com o cantor @negodoborel, estaremos apagando, e pedimos o mesmo, que não vinculem seu nome a nossa marca. Salientamos também todo o nosso apoio a @dudareisb.

Pais de Duda Reis também se pronunciam

No Instagram, os pais de Duda Reis também decidiram se manifestar. A dermatologista Simone Reis Barreiros, mãe de Duda, afirmou que não precisa do perdão público da filha:

Um filho, para uma mãe, é sempre uma dádiva de Deus! Quero e sempre quis minhas filhas felizes e plenas! O cordão corta ao nascer, mas a conexão de almas, não! O perdão não é para mim, filha! Se permita se perdoar, até porque, você acreditou em um amor que era puro de forma unilateral! Se perdoe e seja feliz! Te amo até o infinito e além!

Já o médico Luiz Fernando Luz Barreiros, pai da atriz, fez declarações sobre o término de namoro da filha com Nego do Borel e também sobre justiça:

Quando eu disse que foi nojento a forma como deram a notícia do término, mais uma vez, eu estava certo! Notícia com conteúdo falso, sempre causa danos em alguém! Na minha profissão de médico só defendo os interesses do meu paciente! Conchavo, em minha opinião, não existe! Quem se submete a isso não está cuidando de forma honesta e verdadeira dos interesses do seu cliente! Resultado: plantaram uma mentira e agora terão que consertar, se é que possuem capacidade para isso! Não perdoo conchavos! O certo é o certo! [...] Não se encontra a Paz onde não há Justiça! A Justiça liberta!