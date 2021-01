Biel surpreende e pede Tays Reis em namoro

14/01/2021 | 11:10



Tays Reis recebeu um ótimo presente de aniversário! Na quarta-feira, 13 de janeiro, a cantora e compositora completou 26 anos de idade e ganhou de presente um pedido de namoro do cantor Biel.

No vídeo, Biel aparece ajoelhado na frente de Tays, segurando um anel de compromisso, e diz:

- Eu quero concretizar o que a gente já vem vivendo na nossa vida, mas a gente não tem rotulado e eu tenho morrido de vontade de fazer isso. Acho que tudo tem seu tempo, tudo acontece no tempo de Deus. Eu queria saber se você quer, a partir desse momento aqui, ser a minha namorada.

A cantora apareceu superfeliz no vídeo e aceitou o pedido. Outras pessoas estavam presentes no momento, inclusive Juliano Ceglia, que também fez parte do reality A Fazenda 12 com o casal e registrou toda a cena.