Henri Castelli agradece apoio após agressão: Tirou ódio e colocou perdão

14/01/2021 | 11:10



O ator Henri Castelli está envolvido em um suposto caso de agressão ocorrido no final de 2020, em Alagoas. Nesta quinta-feira, 14 de janeiro, o ator publicou uma foto no Instagram agradecendo os fãs e escreveu a seguinte legenda:

Muita luz pra todos!! Agradeço a todas as mensagens de carinho. No meu coração, Deus colocou amor, tirou ódio e colocou perdão! - Senhor vem depressa escuta minha voz quando clamo a ti. Defenda me, Senhor, dos que me acusam; Luta contra os que lutam comigo! Nos vimos sabemos de tudo! Não deixes que pensem: Ah! Era isso que queríamos! Acabamos com ele.

A publicação de Henri Castelli recebeu muitas curtidas e comentários. Uma seguidora escreveu:

Força querido! O bem sempre vence o mal! Boa recuperação! Teu coração é de ouro!

O humorista Carlinhos Maia também resolveu se pronunciar nos Stories do Instagram, após ser divulgado que um dos seguranças dele que ajudou Henri após ele ser agredido. Maia afirmou que levou o ator para a sua casa em Alagoas logo após o episódio:

- Estava presente no dia porque era ao lado da minha casa. Não estava perto na hora da briga, mas chamamos o Henri para minha casa, o levamos em nosso carro. Ainda não entendi de fato o que aconteceu porque foi muito rápido e logo o Henri foi para o hospital.

Carlinhos também repreendeu o ocorrido:

- Atitudes de agressão não representam as pessoas [de Alagoas], não pode generalizar. Lembrando que era uma festa e as pessoas estavam alcoolizadas. E que bom que a justiça está aí para isso. Nenhum tipo de agressão é válida, nem de uma parte nem de outra. Acho justo que isso vá para o Tribunal e que seja resolvido de maneira racional.