Após flagra na praia, Marcos Mion exibe tanquinho em selfie e Suzana Gullo tira sarro

14/01/2021 | 11:10



Marcos Mion está dando o que falar neste verão ao aparecer em inúmeros cliques curtindo as praias cariocas! Após ser flagrado por um paparazzi na companhia da família, o apresentador de A Fazenda resolveu falar sobre o assunto no Instagram, chamando atenção para o corpão sarado que anda exibindo por aí.

Já faz alguns anos que deixo pra postar no @teamtreta tudo que é relacionado ao meu esporte e ... aos ... resultados que ele traz. Mas deu tanto buzz as fotos que um paparazzo tirou esse fim de semana no RJ que resolvi postar essa foto que tirei esses dias no banheiro comunitário cheio das tocas, água sanitária e toalha usada pra lembrar que o pai nunca ficou off, viu? 41 anos e o PAI TÁ ON sempre!, escreveu ele na legenda.

A publicação, claro, rendeu elogios por parte dos fãs e seguidores do apresentador, que adoraram ver que ele segue firme e forte na academia e mantendo o porte físico em dia.

No entanto, o comentário que mais chamou a atenção da publicação foi o da esposa de Mion, Suzana Gullo. A mãe dos três filhos de Mion não perdeu a chance de criticar a postagem, que entregou o banheiro bagunçado da família e ainda tirar sarro da situação em que Mion tirou a foto.

Amor que banheiro medonho desarrumado!! E esse dia estávamos prontos pra sair, perguntei pro tefo: Cadê o papai? E ele: Papai tá tirando foto da barriga no banheiro.