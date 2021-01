14/01/2021 | 10:45



Os juros futuros operam em baixa moderada nesta quinta-feira, na esteira do dólar em queda ante o real, e seguem nessa direção após a divulgação da oferta do leilão do Tesouro de LTN, NTN-F e LFT, que costuma trazer pressão de alta. O resultado, no entanto, ainda pode trazer alguma movimentação às taxas. Às 10h35, o DI para janeiro de 2027 estava em 7,22%, de 7,28%, o DI para janeiro de 2023 marcava mínima de 4,96%, de 5,04% no ajuste anterior, e o vencimento para janeiro de 2022 exibia 3,23%, de 3,26% no ajuste de quarta-feira.