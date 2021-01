Veja dicas para viajar com segurança durante o período de chuvas

Da Redação, com assessoria

14/01/2021



Por mais que a pandemia da covid-19 tenha comprometido o turismo e as viagens, há quem aproveite as férias escolares em janeiro para pegar a estrada com a família. Porém, antes de cair na estrada, é preciso tomar alguns cuidados.

O verão brasileiro costuma mesclar altas temperaturas com fortes chuvas. Por isso a atenção ao volante deve ser redobrada. Cansaço e direção também não combinam, então é importante só dirigir quando estiver completamente descansado.

A seguir, veja algumas dicas que o Shopping SerrAzul e o Garagem360 preparam para uma viagem mais segura durante o período de chuvas.

Dicas para viajar com segurança

1- Manutenção preventiva

Janeiro traz dias ensolarados, mas muitas chuvas de verão podem pegar o motorista de surpresa na estrada. A manutenção preventiva antes de viajar é obrigatória. Calibragem dos pneus, verificação de palhetas do limpador do para-brisas, amortecedores, freios, faróis, tudo deve ser revisado e testado.

2- Cuidado com a aquaplanagem

As chuvas muito volumosas podem criar a aquaplanagem, que é quando os pneus perdem contato com o asfalto ao passar sobre a água na pista. Essa situação pode acontecer com qualquer tipo de veículo, mesmo se os pneus forem novos. A primeira providência é reduzir a velocidade, pois com o piso molhado as distâncias de frenagem aumentam: um carro a 80 km/h precisa de 27 metros para parar sobre o asfalto seco, com a pista molhada, a distância é de 35 metros.

Percebendo a direção leve e o motor girando mais rápido, como se estivesse acelerando sem estar engatado, não freie. Tire o pé do acelerador e deixe a velocidade cair sozinha. Mexa o volante lentamente para os dois lados para ajudar os pneus a retomarem o contato com a pista.

3- Sinta-se confortável ao volante

Preste atenção na regulagem de bancos, temperatura interna, problemas visuais em decorrência de mal funcionamento do ar-condicionado ou desembaçadores, tudo isso desregulado forçam a vista do condutor causando cansaço excessivo e sonolência. Lembre-se que sua viagem não é um rali de regularidade, e sim um passeio em família, Faça uma viagem tranquila, sem estabelecer horários rígidos de saída e chegada.

4- Não tenha pressa

Ansiedade em chegar ao destino costuma fazer com que o motorista ignore sinais evidentes de sono, como bocejos, cochilos rápidos, falta de concentração e cansaço excessivo ressaltando que a maioria dos acidentes ocorrem na chegada do destino quando o motorista ‘baixa a guarda’.

5- Perceba os sinais do cansaço

Mau humor súbito, impaciência, câimbra e formigamento dos membros são indicativos para um descanso. Evite dirigir na madrugada especialmente entre as 2h e 6h, pois a temperatura corporal tende a cair e que pode contribuir com o sono.

6- Ventile o carro

Manter o carro ventilado ajuda a renovar o ar, pois o ar não renovado causa sonolência

7- Cuidado com a alimentação

Evite alimentação pesada e pratos difíceis de digerir, pois causam sonolência devido ao tempo de digestão no estômago.

8- Faça paradas regulares

É recomendado parar a cada 2 horas, assim dá para ir ao banheiro, tomar um café, esticar as pernas, fazer um alongamento e renovar as energias.

9- Não lute contra o sono

Caso o sono vença todos esses esforços não hesite em parar e descansar imediatamente. Especialistas sugerem que o tempo de 20 a 30 minutos ajudam a renovar o ânimo, mas quem realmente sabe a condição física é quem está na direção. Descanse o necessário e não faça um cabo de guerra com o sono e cansaço, pois o perdedor poderá ser o motorista.