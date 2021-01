Mamilos polêmicos, Rebecca Black e mais: memes que completam 10 anos em 2021

Bianca Bellucci

Do 33Giga



14/01/2021 | 10:18



Em 2011, o universo tecnológico era diferente. A Netflix estava chegando ao Brasil, o iPhone 4 era apresentado ao mercado por Steve Jobs, e o sistema operacional Windows 8 era lançado. A internet, por sua vez, já produzia uma série de virais e memes. Mamilos polêmicos, Rebecca Black e outros fizeram (e ainda fazem) a alegria dos usuários brasileiros. A seguir, o 33Giga resgata algumas destas pérolas que completam 10 anos em 2021. Confira!

Mamilos polêmicos!

Bruno Nicoletti, um garoto de 14 anos, faltou à escola para poder jogar Haboo. No meio da atividade, no entanto, ele resolveu parar e gravar um vídeo para falar sobre um assunto polêmico: mamilos! Sem camisa, diante de uma webcam e com apenas 20 segundos, o jovem conquistou a internet brasileira, sendo conhecido nacionalmente como Garoto do Mamilo.

Rebecca Black – Friday

Com voz modificada de forma exagerada no Auto-Tune e videoclipe com coadjuvantes que, claramente, não sabem o que estão fazendo, Rebecca Black entregou o vídeo mais odiado de 2011. O conteúdo, inclusive, ainda figura entre os piores avaliados do YouTube. São 3,8 milhões de dislikes. Vale lembrar que, mesmo com a repercussão negativa, a garota de 13 anos ganhou um contrato com uma gravadora.

Luisa Marilac

A transexual Luisa Marilac só queria mostrar para o ex-namorado que estava muito bem sem ele, mas acabou entregando uma série de bordões memoráveis em um vídeo de apenas um minuto. “E teve boatos que eu ainda estava na pior” e “bebendo meus bons drinks” são frases usadas até hoje pelos brasileiros.

Hoje é dia de rock, bebê!

O Multishow, canal de TV a cabo, costuma cobrir o festival Rock in Rio. E, durante a edição de 2011, uma entrevista com a atriz Christiane Torloni virou meme. Tudo porque, aparentando estar levemente alterada, ela soltou a icônica frase “hoje é dia de rock, bebê!”. A global nega até hoje que estava bêbada.

Mataram a formiguinha

Os gêmeos Gustavo e Guilherme Nascimento bombaram na internet após um deles matar a formiguinha de estimação do outro. O irmão que perdeu o bichinho ficou inconsolável, chorando e repetindo “que dó, que dó, que dó!”.

Larica dos Mulekes

Um trio de primos de Arujá, região metropolitana de São Paulo, conquistou a internet com o videoclipe de “Tô Com Fome, Quero Leite”, um funk sobre comida. Alcançou mais de 2 milhões de acessos em menos de dois meses.

Nyan Cat

Este meme importado do Japão é simples: o vídeo consiste em um gato voador riscando um arco-íris enquanto repete “nyannyannyan” infinitas vezes ao som de uma música eletrônica. A graça estava em ver quem conseguia aguentar os três minutos um tanto irritantes.

Pôneis malditos

A propaganda da Nissan trazia um jingle chiclete e foi superesperta ao produzir um conteúdo para TV e outro para internet, que brincava com as populares correntes de e-mail. Não só conquistou os brasileiros como aumentou as vendas da marca em 81%.

Zangief Kid

Cansado de sofrer bullying, um estudante australiano de 15 anos resolveu revidar os ataques de outro aluno. O golpe que ele aplicou chamou atenção dos internautas por se assemelhar ao Lariat, usado pelo personagem Zangief no game Street Fighter. Assim, o garoto virou meme e ainda se tornou símbolo da luta contra o bullying, dando palestras em escolas.

Panificadora Alfa

O comercial para lá de amador da Panificadora Alfa, localizada em Codó (MA), virou meme por conta da atuação das três garotinhas que o protagonizam. Aqui, também vale o destaque para o bordão “chega a manteiga derrete”, usado para descrever o pão quentinho.

E o pintinho? Piu!

Dheymerson Lima, de 11 anos, virou meme ao postar um vídeo no YouTube dublando a música “Pintinho Piu”. Além da performance engraçada, o garoto chamou atenção por mostrar uma excelente memória – mesmo com a música levemente acelerada.

System of a Dilma

Os irmãos Leonardo e Xandeley Bursztyn misturaram um discurso da ex-presidente Dilma Rousseff durante as eleições de 2010 à música “Chop Suey”, do System of a Down. O resultado é a obra-prima “System of a Dilma”, publicada no YouTube.

Que deselegante!

Durante uma cobertura ao vivo para o Jornal Hoje, da Rede Globo, a repórter Monalisa Perrone foi empurrada por três homens. No estúdio, os apresentadores na bancada, Sandra Annenberg e Evaristo Costa, ficaram chocados. É aí que a jornalista soltou o meme: “que deselegante!”.